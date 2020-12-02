Ліга чемпіонів: Роналду вийде в стартовому складі «Ювентусу» проти «Динамо»

Нападник Кріштіану Роналду вийде в стартовому складі італійського «Ювентусу» на матч проти київського «Динамо» в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Стартовий склад «Ювентусу» виглядає наступним чином: Войцех Щесни, Маттіс де Лігт, Леонардо Бонуччі, Алекс Сандро, Родріго Бентакур, Вестон Маккенні, Меріх Демірал, Аарон Ремзі, Федеріко К’єза, Альваро Морота, Кріштіану Роналду.

У стартовому складі «Динамо» вийдуть: Георгій Бущан, Томаш Кенджьора, Ілля Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Жерсон Родрігес, Беньямін Вербіч.

Після чотирьох турів в групі G «Барселона» має 12 очок, «Ювентус» – 9, «Динамо» й «Ференцварош» набрали по одному очку.