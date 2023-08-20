Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу з футболу серед жінок

В Австралії та Новій Зеландії завершився чемпіонат світу з футболу серед жінок. У фінальному матчі збірна Іспанії перемогла команду Англії з рахунком 1:0. Іспанська жіноча команда вперше стала чемпіоном світу. Серед чоловіків Іспанія вигравала першість у 2010 році.



Єдиний гол у фінальному матчі забила Ольга Кармона із «Реала»(Мадрид). Більшість футболісток основного чемпіонського складу грають за «Барселону».



Цьогорічний чемпіонат світу з футболу серед жінок – дев’ятий. Найчастіше першості вигравала збірна США. Цього разу вона навіть не змогла вийти до чвертьфіналу.



Третє місце посіла команда Швеції, четверте – Австралії. У першості вперше брали участь 32 команди, у тому числі збірні країн, які ніколи не досягали великих успіхів у чоловічому футболі – Філіппін, В’єтнаму, Гаїті, Замбії та інших.