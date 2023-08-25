В Іспанії спалахнув скандал навколо президента федерації футболу Рубіалеса – після поцілунку в губи

Десятки футболісток національної збірної Іспанії 25 серпня відмовилися від продовження виступів за команду доти, доки президент футбольної федерації Іспанії Луїс Рубіалес не буде відправлений у відставку. Він поцілував у губи капітанку команди-переможниці чемпіонату світу Джені Ермосо на офіційній церемонії нагородження.

Раніше 25 серпня Рубіалес заявив про відмову залишати посаду голови федерації, що викликало вибух гніву серед гравчинь і міністрів уряду, які назвали його вчинок неприйнятним.

У спільній заяві, оприлюдненій через профспілку професійних футболістів, усі 23 члени команди, включно з Ермосо, а також 32 інших співробітники жіночої національної збірної з футболу засудили дії голови федерації та вимагали його негайної відставки з посади.

Іспанія досягла у жіночому футболі за останні два роки феноменальних успіхів, відзначали міжнародні ЗМІ. Іспанські футболістки – чемпіонки світу серед дівчат до 17 років, чемпіонки світу серед дівчат до 20 років, чемпіонки світу серед жінок старшого віку. Тепер іспанки – чемпіонки світу.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок спільно прийняли Австралія та Нова Зеландія, він відбувся з 20 липня до 20 серпня 2023 року.