Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вперше в своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, повідомляє «Суспільне Спорт».

Магучіх двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись росіянці Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

На чемпіонаті світу у Будапешті українка здобула «золото» з результатом 2.01 метра. Австралійка Паттерсон завершує фінал другою, Оліслагерс — третя, їм так і не підкорилась висота 2.01 м.

Ірина Геращенко стала 5-ю з результатом 194 см, вона не змогла подолати планку 197 см.

25 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики дві українські спортсменки подолали кваліфікацію стрибків у висоту серед жінок – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.