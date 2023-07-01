Ексклюзив з Європейських ігор. Чемпіонка Бех-Романчук: «Ми – ті, хто символізуємо волю, силу та незламність»

19 золотих нагород вже виборола збірна Україна на ІІІ Європейських іграх, що тривають у Польщі. Серед них і медаль вищого ґатунку в легкоатлетки Марини Бех-Романчук, яка стала найкращою у потрійному стрибку. Щоправда, сама українка своїм виступом на Іграх не була задоволена: адже в стрибках в довжину через заступи легкоатлетці не зарахували результати.

В інтерв'ю для Радіо Свобода чемпіонка Європейських ігор розповіла про інформаційний супротив, важливість української символіки та допомогу під час повномасштабного вторгнення.

Європейські ігри – це аналог Олімпійських ігор, який проводиться лише втретє в історії. З 21 червня по 2 липня у польському Кракові-Малопольській 7000 атлетів із 48 країн змагатимуться у 28 видах спорту. В турнірі не беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі.



– Я була абсолютно незадоволена своїм потрійним стрибком, ще коли перебувала в секторі. Було дуже багато технічних помилок, яких я припустилася. Тому результат не такий, як я очікувала. Завжди хочеться реалізувати свій потенціал і показати максимальні можливості.

– Але у тебе була впевненість, що ти здобудеш нагороду?

– Я думала лише про результат. Розуміла, якщо я покажу свій максимум, то точно буду серед призерів.

– Якщо казати саме про стрибки у довжину, то знову стикаємося із «заступами». Вони тебе немов переслідують. Це технічна помилка чи психологічна?

– У моєму випадку – це комбо (сміється). На усіх стартах різні помилки – іноді технічні, іноді психологічні. Але на Європейських іграх я кілька разів передивлялася вже відео виступів – з точки зору техніки, я робила все ідеально. Тому пов’язую ці заступи тільки з дуже швидкою доріжкою. Бо з класним станом доріжок теж треба вміти працювати.

– Що означає «швидка» доріжка?

– У нас є різні покриття доріжок – «крошка» та «мондо». «Крошка» – це коли доріжка з напиленням і вона буває різною – м’якою, середньою, твердою. Усе залежить від того, скільки там того напилення зробили.

А «мондо» має такий візерунок квадратиками й вона ідеально гладка доріжка. От вона якраз була в Польщі. Вважається, що така доріжка сама по собі дуже швидка. На ній швидше біжиться, кращі відчуття й іноді просто тебе несе. Це дуже часто спостерігається на забігах з бар’єрами, коли спортсмени врізаються у бар’єри. Така ситуація була й у мене.

Я давно не стартувала на стадіоні з таким покриттям, тож от і негативний ефект на Європейських іграх – жодної зарахованої спроби, усі із заступом.

– Але ти ж могла виконати «безпечний» стрибок, тобто показати будь-який результат, аби його зарахували. Чи спортсменам топового рівня, як ти, це не можна робити?

– Не те, щоб не можна. Технічно, звичайно, коли ти на такому рівні, то не повинен робити «бодай якось, аби зарахували». Але я була на змаганнях, де команда мала набрати якомога більше балів. І в цьому плані, дійсно, моя помилка. Потрібно вже було відштовхнутися за метр від планки, стрибнути хоча б з якимось результатом і команда отримала б конкретну кількість балів. Я цього не зробила.

Але сантиметровий заступ зіграв зі мною дурний жарт. Як результат, нуль балів для команди, злий на мене тренер

Чомусь я була впевнена, що от-от саме зараз я зроблю усе правильно, у мене вийде адекватний стрибок і буде максимум балів. Але сантиметровий заступ зіграв зі мною дурний жарт. Як результат, нуль балів для команди, злий на мене тренер. Соромно. Але треба змиритися з цим, рухатися далі й вигравати для України нові медалі.

– Ми з тобою познайомилися, коли ти займалася тільки стрибками у довжину. Зараз усе частіше я чую про твої перемоги в потрійному стрибку. Не було бажання зосередитися вже на одному виді?

– Ні. Якщо ти фізично готовий, то можеш і у двох видах виступати на висококласному рівні. На жаль, є нюанси, які постійно трішечки не складаються, що справді, найчастіше це психологічні гойдалки.

От минулого року на чемпіонаті світу в США я була готова на відмінно – і до потрійного стрибка, і до довжини. Але це був нереальний моральний тиск через події в Україні, ми дуже важко добиралися, постійні переїзди з готелів, купа валіз, ти не можеш нормально відпочити, ти не можеш припинити думати про війну вдома.

Ти втрачаєш просто відчуття того – ти живеш чи ти існуєш, що ти робиш, хто ти взагалі. І сезон, в якому я планувала виграти всі турніри, і знала, що я можу, я завершила з єдиною перемогою на чемпіонаті Європи влітку.

Фізично я була готова до двох видів, морально – до жодних змагань, як пізніше з’ясувалося. Зараз я хочу вдосконалюватися і круто проявляти себе у двох цих видах. Це більше стартів, це різноманітніше тренування.

– А тобі вистачає часу, щоб відновлюватися?

– Мені не вистачає часу тренуватися (сміється). Буває, що тобі треба купу всього зробити в обох видах, відпрацювати різні моменти, а тобі не вистачає днів на тиждень, щоб це все вписати. Але я часто кажу: «Чекайте, багатоборці ж якось все встигають, а я не можу два види розібрати». І починаю все прописувати.

– Як тобі такий формат легкої атлетики на Європейських іграх? Командний турнір у Польщі...

Я перемогла, на п’єдесталі не стояла, медаль не отримала, гімн не лунав, прапор не бачила. Дивні відчуття

– От те, що це командний турнір з легкої атлетики – ми відчули, а що Європейські ігри – ні. Ми ж звикли, що як і на Олімпіаді – всі одна збірна, один одного підтримують, українські прапори, одне селище. А у нас змагання були взагалі в іншому місті, напівпуста арена. Я перемогла, на п’єдесталі не стояла, медаль не отримала, гімн не лунав, прапор не бачила. Дивні відчуття.

– Ти дуже популярна в соцмережах. Як часто тебе запитують твої підписники про події в Україні?

– Мені пишуть, відповідають на сторіс, але дуже важко висвітлювати ці події в інстаграмі через алгоритм самої мережі.

Я – активний користувач, намагаюся постійно щось постити, але як тільки щось виставляю про війну в Україні, то не те щоб тіньовий бан, але пост наче «губиться» – менше переглядів, менше активності, або взагалі – «ви порушуєте правила Meta». Але все одно намагаюся доносити інформацію, вигадуємо різні методи (сміється).

Я вже не зустрічаю у своїй соціальній мережі неадекватних підписників, бо всі, хто були неадекватні, уже забанені

Бо людям важливо про це говорити. Я бачу, що коли алгоритм нічого не забороняє, то люди реагують, пишуть, підтримують. Я вже не зустрічаю у своїй соціальній мережі неадекватних підписників, бо всі, хто були неадекватні, уже забанені. Я навіть не перебирала, коли «чистила». Бо на моїй сторінці мають бути лише ті люди, які дійсно усвідомлюють, що відбувається в Україні. А не «ой, ви всьо врьотє».

– Були випадки, коли треба було пояснювати іноземним колегам, що в Україні війна, чому це відбувається, хто напав?

– Ні! Жодного разу не стикалася з таким. Дівчата в секторі увесь час цікавилися справами, моєю родиною, чим можна допомогти Україні й людям.

От ми зараз тривалий час вже перебуваємо в Німеччині. Від багатьох чула, що європейці втомилися, що є вже якась байдужість, може нам так пощастило, але на даному етапі іноземці, які нас оточують, цікавляться подіями та продовжують допомагати.

– Один з моїх колег, спортивних фотографів, назвав твій та Ярослави Магучіх макіяжі «очима України». Для тебе ці синьо-жовті стрілки – нагадування, що ти з України, додаткова мотивація?

– Це можливість привернути більше уваги до України. Не тільки виступами та результатом, а навіть такою дрібничкою – як стрілки синьо-жовті.

Ми можемо і маємо говорити правду про те, що відбувається в Україні

Нам зараз дуже важливо постійно привертати увагу. На нас повинні дивитися, нас треба чути, слухати, про нас мають не забувати та говорити. Хто, якщо не ми? Ми, спортсмени, медійні особистості. У нас є можливість спілкуватися з іноземними ЗМІ. Ми можемо і маємо говорити правду про те, що відбувається в Україні, ми маємо її захищати в інформаційному полі та доносити цю інформацію до інших.

Для мене цей макіяж із синьо-жовтими стрілками, манікюр чи стрічки у зачісці в наших кольорах – це можливість нагадати людям, хто я, звідки й наскільки я люблю свою країну, готова і роблю усе можливе, щоб боротися за неї і йти до самого кінця.

– Коли почалося повномасштабне вторгнення, ти з чоловіком – Михайлом Романчуком (срібний та бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020, плавання)– запрошували людей до себе у Хмельницький. У той момент було відчуття, що з’явилася інша Україна – де всі один за одного, де всі єдині?

– Відверто скажу, я в той момент взагалі нічого не відчувала і ні про що не думала, мені просто було неймовірно страшно. Мені здавалося, що земля з-під ніг тікає. Ти ось у щось вірив, щось планував, а воно все зникає. Ти не усвідомлюєш, що буде через годину – дві, не те щоб планувати щось на кілька днів чи на місяці.

Єдине, що в той момент ми могли робити – допомагати. У нас приватний будинок у Хмельницькому. Це був перевальний пункт для тих, хто їхав з півночі, сходу чи центру на захід. Бо тоді були такі затори, що люди за кілька днів тільки могли доїжджати на захід України. Це важко, особливо для родин з дітьми. Тому ми запрошували побути у нас, відпочити, поїсти, набратися сил і далі їхати, кому треба – Ужгород, Львів. Намагалися допомагати тим людям, які були змушені кардинально змінити своє життя. Радію, що вдалося.

– А зараз як перемикаєшся від подій, що відбуваються в Україні?

– Важко перемикатися і взагалі відволікатися. Це фактично неможливо. Мені багато хто каже, менше дивися новин і виступай спокійно. Та як? Мені здається, що це неможливо жити чимось іншим, коли вдома війна. Я завжди моніторю, цікавлюся, пишу всім. Щоразу відкриваю новини з надією, що там щось про українську перемогу.

І спортсмени навряд чи можуть вимкнутися, бо у всіх там родичі, друзі, усі хвилюються і про домівку. Я думаю, що всі українські спортсмени чекають нашої перемоги, бо вже хочемо не блукати по світу, а готуватися до стартів вдома, виступати з думками про те, що ти зараз подаруєш своєю перемогою позитив рідній країні.

– На фронті зараз чимало спортсменів, є і легкоатлети. Відчувається відповідальність, що зараз ти виступаєш і за себе, і за тих, хто боронить Україну?

Якщо вони борються та боронять і в день, і в ночі, то чому ми можемо давати якусь слабину

– Так. Це додатковий такий моральний тиск. Ти розумієш, що повинен усе робити на максимум. Якщо раніше приїжджав на старти, звичайно, хотілося перемогти, але якщо не вдавалося – ну нехай, наступного разу. Зараз ти не маєш взагалі шансів на помилку та провали. Бо завдяки нашим захисникам і захисницями ми взагалі маємо шанс виступати. Якщо вони борються та боронять і в день, і в ночі, то чому ми можемо давати якусь слабину. Ми також маємо боротися до кінця.

– Спортсмени завжди казали, що виграють, щоб бачити прапор України, чути гімн. Важливість та ціна цієї «​атрибутики перемоги»​ змінилася зараз?

– Мені здається, кожен з нас змінив своє ставлення до розуміння щодо патріотизму, відданості країні, ціни жовтих та синіх кольорів, звучанні гімну, прапору. Зараз ми – ті, хто символізуємо волю, силу та незламність. Це все зараз набуває іншого сенсу. І наше ставлення буде тільки зміцнюватися.

– Що в тебе далі по планах з виступів?

– 2 липня змагання в Стокгольмі, буду стрибати в довжину. У серпні – чемпіонат світу. Відверто – і страшно, і дуже чекаю. Як-то кажуть, і хочеться, і колеться. Хочеться і свій максимум показати, і подивитися, що можеш, і є мандраж, а може не вдасться, і мотивація – тільки перемоги, і страшно, що дуже серйозна відповідальність. Купа емоцій, але за це ми любимо спорт.

На ІІІ Європейських іграх Україна вже виборола 37 нагород (на ранок 1 липня): 19 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. Посідає третє місце в командному заліку. Ігри триватимуть до 2 липня.