Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Українська легкоатлетка Ярослава Магічух здобула «золото» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 19 березня.

20-річна спортсменка сягнула висоти в 2,02 метри, обійшовши австралійку Елеанор Паттерсон із найкращим результатом 2 метри.

«Переможний результат Ярослави – 2,02 метри – є найкращим результатом сезону в світі! Інша українка в цьому фіналі – Ірина Геращенко – з результатом 1.92 метри стала п’ятою», – повідомляє Національний олімпійський комітет.

Згідно із сайтом чемпіонату, Магучіх назвала змагання в Белграді своєю власною «лінією фронту».

На Олімпійських іграх у Токіо торік Магучіх у стрибках у висоту завоювала бронзову медаль.