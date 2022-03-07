Паралімпіада-2022: харків'янка Шишкова виборола «золото» у лижній гонці

Харків'янка Оксана Шишкова виборола «золото» у лижній гонці на 15 км класичним стилем серед спортсменок із порушенням зору. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Це – четверта золота медаль української збірної на XIII зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.

Для самої Шишкової це – друга медаль на цих змаганнях: до цього вона також стала «золотою» призеркою у біатлонному спринті на 6 км.

Цього року Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від участі в Паралімпіаді-2022.

«З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань і безпеки всіх учасників Виконавча рада МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях», – йдеться в повідомленні на сайті МОК.

Паралімпійські зимові ігри у Пекіні 2022 року стартували 4 березня.