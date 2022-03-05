Україна в перший день Паралімпіади-2022 виборола 7 нагород – НОК

Україна в перший день Паралімпіади-2022 в Пекіні виборола сім нагород. Про це інформує Національний олімпійський комітет у твітері.

«3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду приніс Україні перший день Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок», – йдеться у повідомленні.

У НОК не вказали інших деталей.

У Міністерстві соціальної політики України уточнили щодо кількох нагород: «Золото» здобув українець Григорій Вовчинський (біатлон, спринт, клас стоячи). «Срібло» здобули Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи) та Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас сидячи)».

Напередодні стало відомо, що Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від участі в Паралімпіаді-2022.

«З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань і безпеки всіх учасників Виконавча рада МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях», – йдеться в повідомленні на сайті МОК.

Паралімпійські зимові ігри у Пекіні 2022 року стартували 4 березня.