Тенісистка Даяна Ястремська передасть призові за турнір у Ліоні у фонд підтримки України

Українська тенісистка, 21-річна Даяна Ястремська оголосила, що передасть свої призові гроші за участь у турнірі у французькому Ліоні до фонду підтримки України. Про це вона заявила після поразки у фіналі змагання, у вирішальному матчі українка в трьох сетах програла китаянці Чжан Шуай – 6:3, 3:6, 4:6.

«Весь цей тиждень я боролася на корті не лише за себе, а й за свою країну. Хоч я й програла, я все одно рада, що зіграла у фіналі, бо я вже давно не грала у фіналах... Також хочу сказати, що мої призові, які я заробила на цьому турнірі (це понад 14,5 тисячі євро –ред.), передам у фонд, щоб підтримати Україну. Українці, якщо ви мене дивитеся, я хочу сказати, що ви такі сильні, у вас приголомшливий дух! Я намагаюсь боротися за Україну. Дякуємо кожному українцю, хто бореться за Україну, хто показує, наскільки ми сильні духом. Слава Україні!» – сказала фіналістка турніру в Ліоні.

Раніше минулого тижня перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про намір передати призові, зароблені на наступних турнірах, «щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну».