Паралімпіада-2022: в України ще три медалі

Українські спортсмени вибороли ще три медалі у восьмий день зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні, повідомив Національний олімпійський комітет. Нагороди були здобуті в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем.

«Серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі), що долали 10 км, на п’єдестал зійшли одразу дві представниці України. Чемпіонкою Ігор стала Олександра Кононова (LW8), бронзовою медалісткою – Ірина Буй (LW8)», – йдеться в повідомленні.

«У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору на дистанції 12,5 км, бронзу виборов Дмитро Суярко (клас B2, гайд Олександр Ніконович)», – додали в НОК.

Загалом, за даними НОК, у національної збірної України на Паралімпіаді-2022 вже 28 нагород: 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових.

Паралімпіада-2022 розпочалася в Пекіні 4 березня.