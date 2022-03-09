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Паралімпіада: в України ще дві медалі

Українські спортсмени на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2022 року. Пекін, 4 березня 2022 року

Українські спортсмени вибороли ще дві медалі у п’ятий день зимових Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Як повідомляє Національний олімпійський комітет, їх здобули у різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем.

«Оксана Шишкова, що виступає серед спортсменок із порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборює вже свою другу срібну і загалом четверту нагороду на цій Паралімпіаді. Повний комплект медалей вже зібрав у Пекіні-2022 Григорій Вовчинський (клас стоячі). До золота і срібла у біатлоні, він сьогодні додав бронзу в лижних гонках», – йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними НОК, на Паралімпіаді-2022 у національної збірної України – вже 19 нагород: 6 золотих, 8 срібних, 5 бронзових.

Паралімпійські зимові ігри у Пекіні 2022 року стартували 4 березня.

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