Паралімпіада: в України 9 нагород у четвертий день змагань

Україна отримала дев’ять нагород у четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні: дві золоті, чотири срібні і три бронзові медалі, повідомив Національний олімпійський комітет.

«Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 10 км. Лише синьо-жовті кольори майоріли над п’єдесталом пошани одразу у двох видах програми», – йдеться в повідомленні.

У жінок серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі): золото здобула Ірина Буй, срібло – Олександра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору, уся перша п’ятірка залишилася за представниками України, повідомили у НОК.

«Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар) став вже дворазовим чемпіоном Паралімпіади-2022. Компанію на п’єдесталі йому склали Анатолій Ковалевський (срібло) (клас B2, гайд Мукшин) та Дмитро Суярко (бронза) (клас B2, гайд Ніконович)», – йдеться в повідомленні.

«Віцечемпіонами Паралімпіади, здобувши свою другу і третю медалі Пекіна-2022 відповідно, стали Григорій Вовчинський (клас LW8) і Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко). Бронзу виборов Тарас Радь (клас LW12)», – повідомили у НОК.

Загалом в України вже 17 медалей: шість золотих, сім срібних і чотири бронзові.

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Паралімпійські зимові ігри у Пекіні 2022 року стартували 4 березня.