Теніс: перша ракетка України Світоліна оголосила про перерву у виступах

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка 3 вересня поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open-2023, заявила про перерву у виступах.

«Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні (3 вересня – ред.) я грала з третьою ракеткою світу – це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі», – сказала Світоліна під час пресконференції.

Перша ракетка України додала, що задоволена своїм рівнем, втім наразі бажає взяти перерву, аби фізично відновитись та повернутись до виступів.

«Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поспілкуюсь з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому», – додала спортсменка.

4 червня Світоліна, яка повернулася на корт після народження дитини, додала до своєї скарбнички ще одну перемогу на головному турнірі ґрунтової частини сезону – відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).