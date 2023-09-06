«Прапора Росії не може бути на Олімпіаді в Парижі» – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон 6 вересня заявив, що «російського прапора не може бути на Олімпійських іграх у Парижі... в той час, коли Росія здійснює воєнні злочини».

Макрон сказав про це у коментарі спортивній газеті L’Equipe, яка запитала його про можливу присутність російських спортсменів у Парижі в нейтральному статусі.

Як пише агентство AFP, Макрон висловив сподівання, що це буде «рішення сумління в олімпійському світі», додавши, що держава, яка приймає Олімпіаду, не вирішує, що робити Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни Росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких, як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, в нейтральному статусі.