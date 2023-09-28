Ще три країни приєдналися до футбольного бойкоту РФ

Три країни Північної Європи – Фінляндія, Норвегія і Данія – оголосили, що приєднуються до бойкоту рішення УЄФА, яке передбачає повернення російських спортсменів віком до 17 років до змагань під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій. Як інформує «Суспільне», про це йдеться у повідомленнях національних федерацій.

«Не знали, що УЄФА займається цим питанням, але у нас мають бути чіткіші процедури в такому важливому питанні. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських, поки триває війна. Це ставлення, яке обʼєднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке слід розглядати як частину санкцій, навколо яких згуртувалася Європа – як влада та бізнес, так і спорт», – зазначила президентка NFF Ліза Клавенесс.

Раніше про намір бойкотувати матчі з російськими футболістами до 17 років повідомила Українська асоціація футболу.

Напередодні стало відомо, що Союз європейських футбольних організацій (УЄФА) вирішив дозволити російським футболістам до 17 років брати участь у своїх змаганнях.

Це рішення вже розкритикувала Футбольна асоціація Англії, заявивши, що англійські футболісти не гратимуть із російськими збірними.