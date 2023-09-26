Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником

Президент Володимир Зеленский призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

«Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)», – йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Андрій Миколайович Шевченко — український футболіст, грав за київське «Динамо», «Мілан» та лондонський «Челсі».

Протягом 2016—2021 років — він був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України, має звання Героя України. Також український спортсмен є володарем «Золотого м’яча», найкращий нападник УЄФА у 2006 році.

Від початку повномасштабної війни Шевченко став першим амбасадором фандрейзингової платформи United24.