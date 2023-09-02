У Верховній Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури

Найближчим часом Верховна Рада може призначити нового міністра культури – ймовірно, посаду отримає Юлія Федів, розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За словами народного обранця, очолити Мінкульт після Олександра Ткаченка може колишня директорка «Українського культурного фонду» (УКФ) Юлія Федів.

Голосування у парламенті очікується на найближчому пленарному засіданні.

Як зазначив народний депутат, «якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то теперішній уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України».

Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

27 липня Верховна Рада відправила Олександра Ткаченка у відставку з посади міністра культури й інформаційної політики. Таке рішення підтримав 321 депутат.

Ткаченко 26 липня повідомив, що прозвітував перед Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики про пророблену на чолі Мінкульту роботу. Водночас профільний комітет того дня не підтримав відставку міністра.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Цьому передувало звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.

Раніше на сайті уряду двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка. Він обіймав посаду міністра культури з червня 2020 року.