Кабмін призначив тимчасового очільника Мінкультури замість Ткаченка

Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислава Карандєєва, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Досі він обіймав посаду першого заступника голови МКІП.

27 липня Верховна Рада відправила Олександра Ткаченка у відставку з посади міністра культури й інформаційної політики. Таке рішення підтримав 321 депутат.

Ткаченко 26 липня повідомив, що прозвітував перед Комітетом Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики про пророблену на чолі Мінкульту роботу.

Водночас профільний комітет того дня не підтримав відставку міністра.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Цьому передувало звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.

Раніше на сайті уряду двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка. Він обіймав посаду міністра культури з червня 2020 року.