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Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони, в тому числі і Ганну Маляр

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Відповідно до рішення уряду, з посади звільнено всіх заступників чинного голови Міноборони (в тому числі й Ганну Маляр), а також держсекретаря Міноборони України.

Зокрема, були звільнені:

  • Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України;
  • Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України;
  • Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України;
  • Шарапов Денис Олександрович посади заступника Міністра оборони України;
  • Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

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