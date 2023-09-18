Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Відповідно до рішення уряду, з посади звільнено всіх заступників чинного голови Міноборони (в тому числі й Ганну Маляр), а також держсекретаря Міноборони України.
Зокрема, були звільнені:
- Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України;
- Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України;
- Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України;
- Шарапов Денис Олександрович посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.
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