Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Відповідно до рішення уряду, з посади звільнено всіх заступників чинного голови Міноборони (в тому числі й Ганну Маляр), а також держсекретаря Міноборони України.

Зокрема, були звільнені:

Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України;

Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України;

Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України;

Шарапов Денис Олександрович посади заступника Міністра оборони України;

Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.