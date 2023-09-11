Новопризначений міністр оборони Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном – це перша розмова новопризначеного керівника Міноборони України з главою Пентагону.

«Провів предметну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував мого колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку і внесок у перемогу України», – написав він у твіттері.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, у розмові Ллойд Остін надав оновлену інформацію про зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з міністром Умєровим щодо пріоритетів підтримки потреб України на полі бою.

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За повідомленням, Остін і Умєров також обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн, Німеччина.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.