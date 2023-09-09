ABC News: США, ймовірно, нададуть Україні ракети ATACMS

США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS для допомоги в її боротьбі з російськими військами, повідомляє ABC News із посиланням на офіційних осіб США.

«Вони будуть», – сказав один зі співрозмовників видання, водночас припустивши, що до офіційного оголошення плани можуть змінитися.

За словами іншого джерела, постачання ракет «розглядається» – і, ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні у відбитті російської агресії. При цьому, до моменту отримання ракет можуть пройти місяці, зазначив чиновиник.

Залежно від модифікації, далекобійність ракет ATACMS може перевищувати 300 кілометрів. Це дозволить Україні завдавати ударів по російських військах, які розташовані далеко за лінією фронту, – зокрема, в окупованому Криму. Раніше Вашингтон відмовлявся передавати Україні ракети ATACMS частково через побоювання, що це призведе до ще більшої ескалації конфлікту, частково через обмеженість запасу таких комплексів.

Тепер же США виявили, що на озброєнні у них більше ATACMS, ніж передбачалося спочатку, повідомили ABC News два чиновники. Хоча поки що неясно, наскільки виявлені комплекси придатні до експлуатації.

Раніше цього року Велика Британія і Франція поставили Україні ракети Storm Shadow (вони ж SCALP), офіційна далекобійність яких становить 250 кілометрів. Україна вже застосовувала їх для ударів по окупованих Росією територіях.

Київ місяцями просив у Вашингтону надати ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді».