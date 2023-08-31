Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться 19 вересня

П’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у форматі офлайн 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Міністр Остін (голова Пентагону Ллойд Остін – ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Попереднє, 14-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося 18 липня. Тоді, за даними українського Міноборони, у фокусі були ППО, боєприпаси та броня для України.

Контактна група з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») об’єднує близько пів сотні країн, які долучаються до виділення зброї Україні у її протидії російській агресії.