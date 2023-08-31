В Україну заходить британська BAE Systems – компанія з виробництва зброї

В Україні відкривається представництво відомої британської компанії BAE Systems, що працює у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері.

Як повідомив Офіс президента, Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором компанії Чарльзом Вудберном та командою BAE Systems.

Зеленський зазначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно діє в Україні.

За підсумками зустрічі українська і британська сторони уклали Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119. Була підписана також угодуапро співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems в Україні.

«Співпраця з BAE Systems у кооперації з підприємствами українського національного оборонного комплексу дозволить значно підвищити ефективність та скоротити час на постачання та ремонт озброєння і техніки зразків НАТО для Сил оборони України», – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

BAE Systems є одним з найбільших світових підприємств з розробки та виробництва артилерійських систем та бронетехніки різних типів.