У Міноборони повідомили про чергове взяття на озброєння іноземної зброї – це артсистеми і міномети

У Міноборони України повідомили про взяття на озброєння Збройних сил України чергових зразків іноземного озброєння. Цього разу йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва:
- 152 мм самохідна гармата-гаубиця VZ.77 DANA;
- 155 мм самохідна гармата Zuzana-2;
- 155 мм саморухома гаубиця TRF1;
- 105 мм гаубиця M101;
- 120 мм міномет M/41D;
- 82 мм міномет EM-82;
- 82 мм міномет Warrior 82.
За даними Міноборони, усього з 24 лютого прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Також допущено до експлуатації 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.
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