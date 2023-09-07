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Новопризначений міністр Умєров назвав пріоритети для діяльності Міноборони

«Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час», – сказав Рустем Умєров під час представлення

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров назвав п’ять пріоритетів у своїй діяльності на новій посаді.

«Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час. Окреслю п’ять пріоритетів, визначених президентом. Перше – формування суб’єктності міністерства. Міністерство має стати головним інститутом координації сил оборони. Це стосується як формування стратегії та політики оборони України, так і координації завдань розподілу ресурсів між оборонними відомствами», – сказав він під час представлення його на посаді міністра оборони.

За його словами, другий пріоритет – військові, які є найвищою цінністю.

«Уся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним – озброєння, військова техніка, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування, захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання і підвищення кваліфікації», – зазначив Умєров.

Новий міністр оборони серед пріоритетів також назвав посилення і розширення міжнародної коаліції.

«Маємо створювати нові, може й несподівані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні й тематичні альянси», – сказав міністр.

«Четверте – нульова толерантність до корупції та діджиталізація. Привести до стандартів НАТО всі процедури закупівель. Маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики – електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронних журналів», – зазначив він.

Крім того, розвиток українського виробництва є пріоритетом для міністра оборони.

«Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримуємо. З боку міністерства максимально підтримуватимемо українське виробництво», – додав він.

7 вересня президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Його попередник – Олексій Резніков – подав у відставку після заяви Володимира Зеленського про намір замінити міністра оборони України.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

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