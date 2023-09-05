Рустем Умєров: що про нього відомо та які реакції на його можливе призначення міністром оборони

Як західні оглядачі та преса оцінюють кандидатуру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, на посаду міністра оборони України.

41-річного українського політика Рустема Умєрова називають «вдалим перемовником», першим в історії мусульманином від кримських татар на цій посаді. Його перевагою вважають вільне володіння турецькою мовою. Міжнародні ЗМІ припускають, що цим призначенням Україна дає зрозуміти, що не поступиться Кримом.

Президент США Джо Байден 3 вересня, у Делавері сказав журналістам, що йому відомо про план Зеленського змінити свого очільника оборонного відомства, пишуть американські ЗМІ. Відповідаючи на запитання, чи має він коментарі на цю тему, Байден відповів, що «не публічно».

«Рустем Умєров збирається взятися за найважчу роботу: розширити здатність України вести війну з Росією та змусити союзників по НАТО надати більше допомоги, оскільки контрнаступ нарешті досяг певного прогресу через 19 місяців війни, від якої втомився увесь світ», – пише журналістка американського видання CNN Мелісса Белл.

Фінансова хватка та намір повернути Крим

Репортер американського громадського мовника NPR Стів Інскіп вважає, що призначення нового міністра оборони України «частково базується на його політичних здібностях, а частково – на його особистості: він – кримчанин із півострова, захопленого Росією у 2024 році”.

Американське видання Politico опублікувало статтю, де мовиться, що призначення Умєрова свідчить про тверде рішення Києва повернути Крим.

«Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії», – пише видання.

Журналісти вказують, що Умєров раніше очолював Комісію з моніторингу міжнародної фінансової та воєнної допомоги України в час війни.

«Окрім його фінансової хватки, призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві. Це також чітко свідчить про непохитну рішучість України повернути Крим», – мовиться у статті.

Politico розпитало про Умєрова у голови Меджлісу кримських татар (представницький орган кримських татар, зараз перебуває в еміграції) Рефата Чубарова.

«Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв’язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії», – зазначив Чубаров американському виданню.

Колишній посол США до Росії, а нині професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що при міністрові Умєрову «про Крим ніколи не забудуть».

«Якщо Рустем Умєров стане міністром оборони, Крим ніколи не забудуть. І це чудова новина», – пише Макфол у мережі Х (колишній Twitter).

«Я не військовий фахівець, але знаю Рустема Умєрова багато років, і завжди був вражений його досягненнями на різних аренах», - додає Макфол.

Перший кримськотатарський міністр оборони

«Україна збирається отримати першого в історії мусульманського і кримськотатарського міністра оборони Рустема Умєрова», – пише про потенційне призначення в уряді Al Arabia News.

Алі Сінар, журналіст турецького медіаконгломерату Ciner Media Group, базований в американському офісі Bloomberg, називає важливим призначення Умєрова.

«Умєров володіє турецькою мовою. Призначення кримськотатарського лідера в критично важливе міністерство є меседжем для Росії, яка несправедливо окупувала Крим. Туреччина завжди робила чіткі заяви щодо Криму», – пише у мережі Х турецький журналіст у США.

Алі Сінар також додає, що в українському уряді Умєров буде не першим представником кримськотатарського народу, він згадує Еміне Джапарову, заступницю глави МЗС України.

The New York Times у статті про кандидатуру на посаду міністра оборони України пише, що Умєров міг бути жертвою отруєння під час переговорів з Росією у 2022 році.

«Він був ключовим представником України на мирних переговорах з російськими дипломатами в перші місяці війни, і був одним із кількох людей, разом з російським олігархом Романом Абрамовичем, які, як повідомляється, зазнали симптомів, пов’язаних з отруєнням, безпосередньо перед переговорами в Стамбулі в березні минулого року», – пише NYT.

Видання додає, що ймовірний новий міністр оборони має тверде переконання не віддавати Росії жодного шматка української землі.

NYT цитує слова самого Умєрова, який торік в інтерв’ю турецькому державному ЗМІ Anadolu сказав: «Ми не відмовимося від нашого народу чи нашої землі».

Вправний перемовник і школа FETO

ЗМІ відзначають роль Умєрова в дипломатичних перемовинах. Посадовець раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN.

Турецьке видання Harici, якого Nordic Monitor називає проросійським погоджується, що Умєров є «вправним перемовником» і наводить перелік важливих для України переговорів чи візитів, до яких був причетний Умєров.

«Умєров був серед членів української делегації, що вела переговори з Росією в березні 2022 року. Він також брав участь у переговорах щодо обміну полоненими». Умєров також був у складі делегації, що супроводжувала Зеленського під час його візиту до Джидди, Саудівська Аравія у травні, та супроводжував дружину президента Олену Зеленську під час її візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у березні», – пише Harici.

У цій же статті видання є окремий параграф з назвою «причетність до FETO».

Угруповання FETO в Туреччині визнане терористичною організацією. У цьому параграфі згадується навчання Умєрова в молодості у США – участь у Програмі обміну майбутніми лідерами Держдепу (FLEX). А також навчання Умерова у школі-інтернаті в Криму, яку газета описує як школа, «яка, як відомо, була пов’язана з Фетхуллахом Ґюленом у період, коли контроль над Кримом перебував у руках України».

Турецький духівник Фетулла Гюлен проживає нині у США, у штаті Пенсильванія. Анкара вважає його організатором державного перевороту у Туреччині в 2016 році, коли турецькі солдати безуспішно спробували усунути від влади уряд і президента Ердогана. Туреччина досі вважає, що Гюлен веде активну роботу проти турецького уряду на міжнародній арені.

Участь в ініціативі Зеленського та Ердогана

Майкл Вейс, журналіст, кореспондент Yahoo News, опублікував у мережі Х (колишній Twitter) інформацію про участь Умєрова в ініціативі президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана щодо будівництва житла для переміщених кримських татар.

З грудня 2020 року Умєров є співголовою дипломатичної ініціативи «Кримська платформа». Умеров допомагав ініціювати будівництво 1000 квартир для внутрішньо переміщених кримських татар та інших громадян України за підтримки Туреччини.

На початку квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися розпочати будівництво цих квартир», – мовиться у повідомленні.

«Буде цікаво спостерігати за розвитком українсько-турецьких відносин (а також турецької допомоги в галузі безпеки) з Умєровим на посаді міністра оборони, особливо з огляду на нинішню увагу військових до Чорноморського регіону», – додав Майкл Вейс.