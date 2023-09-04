Комітет Ради підтримав відставку міністра оборони Резнікова – депутат

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова, повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.



«Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України. 16 «за», 2 утримались», – написав він у телеграмі.

4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.