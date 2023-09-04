Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку, про це він повідомив у фейсбуці зранку 4 вересня.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!» – написав він.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що президент шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Видання 10 серпня писало, що вже є щонайменше два кандидати: це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Згодом народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що на посаду міністра оборони України замість Олексія Резнікова найближчим часом можуть призначити чинного голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

3 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив намір замінити міністра оборони України та повідомив, що очолити міністерство має Рустем Умєров.

Певний час обговорювалась можлива відставка міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

Олексій Резніков очолив Міноборони у листопаді 2021 року.