Резніков розповів про допомогу, яку отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» міністр оборони Олексій Резніков.

Він уточнив, що це – озброєння та військова техніка.

«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США – понад 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», – підкреслив Резніков.

Водночас міністр оборони зауважив, що «переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації».

Європейський союз створить фонд військової допомоги Україні обсягом 20 мільярдів євро, з якого з 2024 по 2027 роки Києву щороку виділятимуть по 5 мільярдів євро на програми озброєння та навчання, повідомляла «Німецька хвиля».

Наразі Україна отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги з механізму, який не входить до бюджету ЄС. Він відшкодовує країнам Євросоюзу постачання зброї Україні. Законодавство ЄС забороняє використовувати бюджетні кошти для військової допомоги третім країнам.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував розширити рамки навчання українських солдатів та офіцерів та підготувати до кінця року 40 тисяч військових. Поставлена раніше мета – підготувати у 2023 році 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ – буде досягнута вже наприкінці листопада, зазначив він.