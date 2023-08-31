«Його енергія та самовідданість дозволили реалізувати найсміливіші плани» – Резніков подякував Воллесу

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Бену Воллесу за все, що він зробив для України на посаді міністра оборони Британії.

«Його енергія та самовідданість дозволили реалізувати найсміливіші плани та дозволили мобілізувати критично необхідні ресурси в потрібний момент. Він подав приклад. Його авторитет надихнув інші країни долучитися до допомоги Україні. Військова допомога Великої Британії допомогла нам відбити першу хвилю російської агресії, розпочати переозброєння української армії зброєю зразка НАТО та розпочати наступ. Українці цінують це. Я ціную це», – написав він у твіттері.

Сьогодні міністр оборони Британії Бен Воллес подав заяву про відставку, яку він анонсував ще у липні. Воллес тоді заявив, що не відмовлятиметься від депутатського мандата достроково, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.

Воллес обіймав посаду міністра оборони з 24 липня 2019 року. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Великій Британії змінилися три прем’єр-міністри, але Воллеса щоразу призначали на посаду міністра оборони. Він послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги.