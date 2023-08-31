У Британії призначили нового міністра оборони

Грант Шеппс, один із найвідданіших союзників британського прем’єр-міністра Ріші Сунака в уряді, був призначений міністром оборони Британії в четвер, коли Сунак розпочав кадрові перестановки напередодні загальних виборів, які, як очікується, відбудуться наступного року. Про це повідомляє агенція АР.

Це сталося після того, як Бен Воллес офіційно подав заяву про відставку раніше сьогодні

Шеппс, який підтримував Сунака під час його кампанії на посаду прем’єр-міністра минулого року, є членом кабінету міністрів з 2019 року, останнім часом він обіймав посаду держсекретаря Департаменту енергетичної безпеки. Як пише АР, Шеппс відомий як талановитий комунікатор.

Раніше сьогодні міністр оборони Британії Бен Воллес подав заяву про відставку, яку він анонсував ще у липні. Воллес тоді заявив, що не відмовлятиметься від депутатського мандата достроково, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.

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Воллес обіймає посаду міністра оборони з 24 липня 2019 року. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Великій Британії змінилися три прем’єр-міністри, але Воллеса щоразу призначали на посаду міністра оборони. Він послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги.