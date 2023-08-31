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Міністр оборони Британії Воллес подав у відставку

Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони Британії з липня 2019 року

Міністр оборони Британії Бен Воллес подав заяву про відставку.

«Це все, шановні! Було честю служити цій великій нації. Заява про відставку Бена Уоллеса та відповідь прем’єр-міністра», – написав він у твіттері.

Воллес долучив до допису свою заяву.

«Минулого місяця виповнився четвертий рік роботи на посаді державного секретаря з питань оборони. Я можу підсумувати, що Міністерство оборони, яке я залишаю, є тепер більш сучасним, краще фінансованим і більш впевненим, ніж те, яке я очолив у 2019 році», – йдеться у заяві.

За повідомленнями ЗМІ, очікується, що британський прем’єр Ріші Сунак сьогодні призначить нового очільника відомства. Воллес ще у липні заявив про наміри залишити свою посаду. Воллес тоді заявив, що не відмовлятиметься від депутатського мандата достроково, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.

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Воллес обіймає посаду міністра оборони з 24 липня 2019 року. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Великій Британії змінилися три прем’єр-міністри, але Воллеса щоразу призначали на посаду міністра оборони. Він послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги.

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