Воллес анонсував завершення роботи в британському уряді

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес залишить свою посаду за наступних перестановок в уряді, які очікуються у вересні. Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Times 15 липня.

Політик також не виставлятиме свою кандидатуру на наступних парламентських виборах. Воллес заявив, що не відмовлятиметься від депутатського мандата достроково, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі. За даними видання, політик розповів прем’єр-міністрові Ріші Сунаку про свої плани 16 червня.

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«Я не претендуватиму (на посаду – ред.) наступного разу… Я почав кар’єру в політиці в Шотландському парламенті в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка», – розповів політик.

Воллес обіймає посаду міністра оборони з 24 липня 2019 року. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Великій Британії змінилися три прем’єр-міністри, але Воллеса щоразу призначали на посаду міністра оборони. Він послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги.