Зеленський анонсував заміну міністра оборони України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив намір замінити міністра оборони України.



«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, Верховна Рада України добре знає цю людину, «Умєров не потребує додаткових представлень».

«Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення», – додав Зеленський.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що президент шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Видання 10 серпня писало, що вже є щонайменше два кандидати: це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Згодом народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що на посаду міністра оборони України замість Олексія Резнікова найближчим часом можуть призначити чинного голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Певний час обговорюється можлива відставка міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

Олексій Резніков очолив Міноборони у листопаді 2021 року.