Міноборони позивається проти компанії-постачальника сухпаїв

Міністерство оборони подає позов проти компанії з постачання сухпаїв на 456 мільйонів гривень – про це заявило відомство 2 вересня.

За повідомленням, Міноборони уклало договір із компанією для забезпечення Київського гарнізону 14 березня 2022 року.

«Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456 660 000 гривень (430 мільйонів – сума договору, 26,660 мільйонів – пеня)», – йдеться в заяві.

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Господарський суд Києва наклав арешт на рахунки відповідача в межах позовних вимог 9 січня 2023 року. 1 вересня суд також на позов Міноборони визнав недійсною додаткову угоду до основного договору.

«6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору. Робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України у судах триває», – додає пресслужба відомства.

У червні Міноборони повідомило про перші закупівлі продуктів за новою процедурою. Це сталося після розслідувань про ймовірні закупівлі харчів за завищеними цінами.

На початку травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що торги із закупівель харчів для українських військових стануть публічними.