«Я проти суда Лінча»: Резніков розповів, чи звільнятиме за корупцію

Міністр оборони Олексій Резніков під час прессконференції 28 серпня розповів, чи звільнятиме працівників свого відомства через можливі звинувачення в корупції.

«У нас для цього існує департамент по запобіганню корупції. Якщо ми кажемо про корупцію в сенсі злочину, то я хочу нагадати, що в грудні 2022 року я відсторонив від виконання обов’язків в.о. обов’язків департаменту пана Богдана Хмельницького, щодо якого потім була порушена кримінальна справа і сьогодні вона розслідується. Кожен раз, коли ми маємо факти, ми самі реагуємо та пишемо звернення до правоохоронних органів і просимо довести справу до кінця», – зазначив Резніков.

Також, на думку міністра, тут питання не тільки у звільненні за корупцію, а в притягненні до відповідальності та отриманні вироку суду.

«Але я закликаю пам’ятати про принцип невинуватості, я проти суда Лінча. Коли огульно обвинувачують, вішають на них ярлики, руйнують їхню кар’єру. Іноді, коли хтось маніпулює інформацією, він теж займається корупцією і тут варто бути пильними», – наголосив голова Міноборони.

На питання про те, чи готовий сам піти у відставку через звинувачення в корупції міністр так і не відповів.

У березні журналісти «Схем» (Радіо Свобода) на основі контрактів на харчування армії дійшли висновку, що навіть після зниження вартості каталогу на продукти для військових ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. За оцінками «Схем», маржа для приватних фірм по деяких позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків.

Читайте також: Закупівлі для ЗСУ: апеляція підтвердила адмінвідповідальність експосадовця Міноборони – НАЗК

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, 25 січня Олексій Резніков повідомив, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.