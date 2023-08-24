У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар – Чубаров

В окупованому Криму з 4 години ранку російські силовики прийшли з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Відомо, що обшуки зараз відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва,Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова», – написав він у телеграмі.

Чубаров вважає ці дії російських силовиків «помстою кримським татарам за третій саміт Кримської платформи та страхом перед неминучим визволенням Криму».

Як повідомляє «Кримська солідарність», після обшуків їх відвезли до будівлі управління ФСБ РФ у Сімферополі.

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Напередодні генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що в окупованому Криму утримують понад 180 українських політв’язнів, а з березня 2022 року до адміністративної відповідальності там притягнули щонайменше 370 людей за «дискредитацію армії РФ».

Про обшуки у кримських татар в окупованому Криму повідомляється регулярно. За даними Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), лише в червні цього року в окупованому Криму було зафіксовано 15 політичних затримань, вісім – щодо представників корінного кримськотатарського народу.