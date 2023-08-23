Костін: Росія утримує понад 180 українських політв’язнів у Криму

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що в окупованому Криму утримують понад 180 українських політв’язнів, а з березня 2022 року до адміністративної відповідальності там притягнули щонайменше 370 людей за «дискредитацію армії РФ».

«Весь час окупації політика Росії була спрямована на дискредитацію України через переслідування проукраїнськи налаштованих громадян… Окупаційні правоохоронна та судова системи працюють як репресивний механізм для переслідування та залякування населення у Криму», – заявив Костін на пресконференції напередодні третього саміту «Кримської платформи», що пройде 23 серпня.

За словами Костіна, дев’ять років окупанти проводять обшуки, затримання, що супроводжуються тортурами, більшість випадків закінчуються тюремним ув’язненням.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих мешканців. Зокрема проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».