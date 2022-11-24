Міністерство закордонних справ України 24 листопада виступило із засудженням вироків, які російські суди в окупованому Криму оголосили українським громадянським журналістам Осману Аріфмеметову, Руслану Сулейманову та Рустему Шейхалієву, а також активістам Яшару Муєдінову та Енверу Аметову.

«Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв були засуджені до 14 років колонії суворого режиму. Яшара Муєдінова та Енвера Аметова засудили до 13 років ув’язнення. Таким чином, сумарний термін засудження кримських політв’язнів наближається до 1300 років», – ідеться в коментарі МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство нагадує, що в березні 2019 року громадянські журналісти були незаконно затримані за сфабрикованими звинуваченнями в організації та участі у нібито діяльності терористичної організації та підготовці до насильницького захоплення влади.

«Усі ці роки вони перебували під жорстким тиском судової системи РФ, методами якої є тортури та психологічний тиск. Їхнє ув’язнення стало вже традиційною помстою за проукраїнську позицію та супротив російській окупації Криму. Ці ганебні вироки є демонстрацією сили там, де є її немає, та черговим проявом зневаги до основоположних прав людини», – наголошують українські дипломати.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту та партнерів по «Кримській платформі» продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених путінським режимом. Українські дипломати і надалі боротимуться за звільнення всіх і кожного незаконно ув’язненого громадянина України, вказують у МЗС.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політвʼязнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня 2019 року в Криму.