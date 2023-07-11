За червень у Криму затримали вісьмох кримських татар – КРЦ

За червень цього року в окупованому Криму було зафіксовано 15 політичних затримань, вісім – щодо представників корінного кримськотатарського народу, – про це йдеться в аналізі порушень прав людини в окупованому Криму за червень 2023 року, який представив Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).

Зокрема, затримали 20-річних Єгора Савченка і Михайла Жидкова – за «проукраїнські графіті». 10 червня у селі Молодіжне у Сімферопольському районі затримали 53-річного кримського татарина Ельдара Менсітова, 16 червня – Юрія та Олександра Величків за «дискредитацію армії РФ».

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Також затримували: двох рідних братів – Джафера та Аліма Алюстаєвих; 33-річного Кирила Баранника; 42-річного Бекіра Дервішева та 45-річного Ділявера Мусаєва. 25 червня затримали трьох кримських татар Рустема Курносова, Енвера Усеїнова, Ебабіля Ібрагімова. 26 червня двох жителів Ялти затримали за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами.

Також за червень правозахисники зафіксували чотири обшуки. Усі – в будинках кримських татар.

Раніше правозахисники заявили, що в лютому 2023 року щонайменше 14 жителів Криму зазнали переслідувань з боку російських силовиків через пошук «винуватців» «диверсій» на залізниці.