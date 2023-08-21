РФ порушила в окупованому Криму понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою – омбудсмен

Росія порушила проти жителів окупованого нею Криму понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою, повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Росія продовжує репресії за релігійною ознакою в українському Криму. На сьогоднішній день РФ порушила проти кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою, з них 17 – проти представників «Свідків Єгови», – зазначив омбудсмен.

За його словами, переслідування членів релігійних організацій є порушенням 18-ї статті Загальної декларації прав людини та 9-ї статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

«Росія продовжує ігнорувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН 74/168, в якій міжнародне співтовариство закликає РФ забезпечити свободу віросповідання та релігії без дискримінації», – додав Лубінець.

18 серпня повідомлялося, що російські силовики провели обшуки у «Свідків Єгови» в чотирьох містах Криму.

Міжнародна релігійна організація «Свідки Єгови», яка має понад вісім мільйонів адептів у всьому світі, була визнана екстремістською та заборонена на території Росії у квітні 2017 року. Переслідувань зазнають і представники організації в окупованому РФ Криму.