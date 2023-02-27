В окупованому Криму засудили ще чотирьох «свідків Єгови»

Підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив вироки щодо чотирьох «свідків Єгови», повідомляє пресслужба російського Слідчого комітету в окупованому Криму.

«Трьох організаторів засуджено до різних термінів покарання – від 6 років 6 місяців до 6 років 1 місяця, яке відбуватимуть у виправній колонії загального режиму. Також після закінчення зазначеного терміну їм призначено обмеження волі на 1 рік. Активного учасника групи суд засудив до трьох років позбавлення волі умовно з аналогічним випробувальним терміном», – йдеться у повідомленні.

За даними Слідчого комітету Росії, пʼятий «свідок Єгови» нині «перебуває у міжнародному розшуку». Імена та прізвища засуджених та обвинуваченого не вказані, їхніх публічних коментарів немає.

У лютому 2022 року в Ялті російський прокурор попросив суд призначити свідкам Єгови від 3,5 до 7,5 років колонії. Обвинувачення запросило 7,5 років колонії загального режиму для Тараса Кузя, по 7 років для Петра Жильцова та Сергія Люліна, 3,5 року – Дар'ї Кузьо (з відстрочкою виконання покарання до досягнення молодшою дитиною 14-річного віку, наразі дитині 8 років).

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що Армянський та Ялтинський міські суди, підконтрольні Росії, розпочали судові процеси за «організацію та фінансування екстремістської діяльності» проти «свідків Єгови» – Тараса та Дарії Кузів, Петра Жильцова, Сергія Люліна, Тадевоса Манукяна, Олександра Дубовенка та Олександра Литвинюка.

Міжнародна релігійна організація «Свідки Єгови», яка має понад вісім мільйонів адептів у всьому світі, була визнана екстремістською та заборонена на території Росії у квітні 2017 року. Через п'ять років, за підрахунками юристів, понад 480 єговістів перебувають у списку екстремістів, за участь у релігійній діяльності порушено понад 290 кримінальних справ.