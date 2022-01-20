Росія: ще одного свідка Єгови засудили до 7 років колонії

У місті Сєверськ Томської області Росії адепта релігійної організації «Свідки Єгови» засудили до семи років позбавлення волі у справі про екстремізм. Про це повідомила пресслужба регіонального Слідчого комітету. Кримінальну справу порушили на підставі матеріалів ФСБ.

За даними слідства та суду, місцевий житель (імʼя якого не називається) з липня 2018 року до липня 2020 року організував у Сіверську діяльність місцевого осередку «Свідків Єгови».

Слідство стверджує, що підсудний проводив закриті конспіративні збори, релігійні виступи та богослужіння, поширював екстремістську літературу, а також організував роботи з вербування та залучення нових учасників серед жителів міста Сєверська.

Крім семи років колонії, засудженому ще на два роки обмежуватимуть свободу, йому також заборонена викладацька та освітня діяльність строком на пʼять років.

18 січня Камчатський крайовий суд в апеляції виправдав трьох свідків Єгови у справі про участь у діяльності екстремістської організації.

У квітні 2017 року Верховний суд визнав «Управлінський центр свідків Єгови в Росії» екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території країни. Потім до списку заборонених внесли всі регіональні організації свідків Єгови в Росії.

Президент Володимир Путін, коментуючи такі кримінальні справи, заявив, що це «нісенітниця», додавши, що свідки Єгови теж християни і переслідувати їх нема за що.

Зараз у Росії в увʼязненні перебуває понад 80 свідків Єгови. Проти віруючих було порушено 277 справ, за ними обвинуваченими стали 597 росіян.