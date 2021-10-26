У Росії ще чотирьох свідків Єгови засудили до багаторічного ув’язнення

Суд у російському місті Астрахань засудив трьох адептів релігійної організації «Свідки Єгови» до восьми років колонії, а ще одну віруючу ­– до трьох з половиною років позбавлення волі, повідомило обласне управління Слідчого комітету.

За версією відомства, вони після заборони організації у 2017 році і до затримання у червні 2020 року «продовжили організовувати збори», «використовували заходи конспірації, зокрема відеоконференц-зв’язок», займалися поширенням екстремістської літератури.

Справу чотирьох свідків Єгови з червня розглядав суд в Астрахані. Актора театру ляльок Рустама Діарова, будівельника Євгена Іванова та зварювальника Сергія Клікунова звинувачували у створенні екстремістської організації та збиранні коштів на її роботу. Дружину Іванова Ольгу звинувачували в участі у громаді. Діаров, Іванов та Клікунов від червня 2020 року перебувають у СІЗО, Ольга Іванова – під домашнім арештом.

«Реальне позбавлення волі для жінки та реальні тюремні терміни до 8 років для чоловіків є ще одним доказом зростання жорстокості у кампанії проти свідків Єгови», – заявив керівник правозахисного центру «Сова» Олександр Верховський. У правозахисній організації Amnesty International заявили, що вражені звісткою про черговий суворий вирок за звинуваченням в екстремізмі щодо чотирьох свідків Єгови в Астрахані. Це один із найсуворіших вироків відтоді, як Верховний суд у 2017 році визнав організацію екстремістською та заборонив її. Правозахисники закликали російську владу негайно звільнити астраханських свідків Єгови, яких переслідують за мирну реалізацію права на свободу релігії та вираження думок. «Це колесо репресій проти свідків Єгови у Росії має негайно зупинитися», – заявляють у Amnesty International.

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами Ради з прав людини назвав визнання свідків Єгови екстремістами «нісенітницею».

Попри це, у Росії проти членів організації порушено 257 кримінальних справ. 559 адептам висунуті звинувачення, 69 людей ув’язнені, підраховано на сайті організації.