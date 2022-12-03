Росія «викликає стурбованість» у питанні дотримання релігійної свободи – держсекретар США

США визнали 12 країн і девʼять організацій такими, які «викликають стурбованість» у питанні дотримання релігійних свобод. Серед них Росія та російське збройне угруповання «приватна військова компанія Вагнера». Про це йдеться у поширеній ввечері 2 грудня заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

До списку країн, що викликають занепокоєння, увійшли також Китай, КНДР, Іран, Мʼянма, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменистан. Усі вони прихильно ставилися до «особливо жорстоких обмежень свободи віросповідання» або й із власної волі запроваджували такі обмеження. Таким чином вони порушили Закон про міжнародну релігійну свободу 1998 року, пояснив Блінкен.

«Приватна військова компанія Вагнера» викликає у США занепокоєння через її дії в Центральноафриканській Республіці. У переліку перебувають також організації, визнані в багатьох країнах терористичними, зокрема, «Ісламська держава», «Боко Харам» та «Талібан».

«Ми продовжимо уважно стежити за станом релігійної свободи в кожній країні світу та виступати на захист тих, хто стикається з релігійними переслідуваннями чи дискримінацією», – наголосив Блінкен. Він додав, що представники США готові зустрітися з урядами країн зі списку, щоб допомогти їм відповідати міжнародним правилам та стандартам.

Російське збройне угруповання «приватна військова компанія Вагнера» воює в Україні, Сирії та країнах Африки. Бійців угруповання підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. Напередодні до Сенату США внесли законопроєкт про визнання цього угруповання іноземною терористичною організацією.

Міжнародна релігійна організація «Свідки Єгови», яка має понад вісім мільйонів адептів у всьому світі, була визнана екстремістською та заборонена на території Росії у квітні 2017 року. Через п'ять років, за підрахунками юристів, понад 480 єговістів перебувають у списку екстремістів, за участь у релігійній діяльності порушено понад 290 кримінальних справ.

Після анексії Криму Росією у 2014 році сотні кримських татар зазнали кримінального переслідування за участь у релігійному русі «Хізб ут-Тахрір». Десятки з них засуджені до тривалих термінів увʼязнення, решта чекає на суд. У Росії рух «Хізб ут-Тахрір» заборонений із 2003 року. На території України та більшості європейських країн його діяльність законна. Члени руху жодного разу не були помічені у підготовці чи вчиненні терактів.