Російські правоохоронці провели обшуки у «Свідків Єгови» в чотирьох містах Криму

У чотирьох містах Криму – Армянську, Сімферополі, Саках та Джанкої – 14 та 16 серпня відбулися щонайменше дев’ять обшуків у членів релігійної організації «Свідки Єгови». Про це повідомила «Європейська асоціація Свідків Єгови», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Сімферополі обшук пройшов у Катерини Мельничук. Жінці стало погано, у її чоловіка піднявся тиск. Катерині повідомили, що проти неї порушили кримінальну справу, та після допиту відпустили під підписку про невиїзд.

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Обшуку також зазнав Дмитро Захаревич, зять Олександра Ворончіхіна, фігуранта однієї з подібних справ у Сімферополі. Того ж дня чоловік отримав постанову про залучення його як обвинуваченого у кримінальній справі. За клопотанням слідчого суд помістив його та ще одного віруючого під домашній арешт.

В Армянську силовики провели обшуки у чоловіка у двох його оселях. Після цього віруючого доправили на допит. У місті Саки семеро силовиків, четверо з яких були озброєні, провели двогодинний обшук у будинку 62-річного члена «Свідків Єгови». В нього вилучили електронні пристрої. Подробиці обшуків у Джанкої наразі невідомі.

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Наразі момент кримінальне переслідування за ричетність до цієї релігійної організації зазнали 25 жителів Криму. Шість із них відбувають терміни в колонії.

Верховний суд Росії визнав «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії» екстремістською організацією та заборонив її діяльність у Росії у 2017 році. Згодом усі юридичні особи «Свідків Єгови» в Росії внесли до списку екстремістських та заборонених.

Підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд 11 серпня відправив представника релігійної організації «Свідки Єгови» Віктора Урсу під домашній арешт після двох тижнів ув’язнення в ізоляторі.