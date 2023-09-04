ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом – Міноборони

Збройні сили України почнуть використовувати дрон вітчизняного виробництва SAKER SCOUT зі штучним інтелектом, повідомляє Міністерство оборони.

«Програмне забезпечення SAKER, яке побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше знищувати противника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки противника (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення.

«Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси», – додали у Міноборони.

У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька безпілотників-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Основні можливості SAKER SCOUT:

дальність польоту — до 10 км;

може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі;

може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;

інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта»..

«Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою», – йдеться у повідомленні.

Розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.