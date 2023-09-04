В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.



У Повітряних силах ЗСУ зафіксували зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

ОНОВЛЕННЯ! Близько 14:15 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

За даними Військово-морських сил Збройних сил України, станом на 9 годину ранку понеділка, 4 вересня, Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі вісім кораблів, серед них носіїв крилатих ракет «Калібр» не було.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 32 ударними БПЛА Shahed-136/131 атакувала Одещину та Дніпропетровщину. Українські військові знищили 23 БПЛА.

Як повідомила влада Одещини, внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я є влучання – у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.