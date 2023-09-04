У Повітряних силах кажуть про загрозу удару «шахедами» по Дніпропетровщині

У напрямку Дніпропетровської області прямують ударні безпілотники армії РФ, там наразі оголошено повітряну тривогу, йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Раніше тривогу оголосили у Запорізькій області також через загрозу застосування дронів-камікадзе.

Також армія РФ у ніч проти 4 вересня атакувала південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Удари дронами по Одещині тривали до пів на шосту ранку, коли було оголошено про скасування повітряної тривоги.

Як зазначав близько 04:00 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, атака ударними дронами «тривала годинами». Чиновник закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях, а також дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті роботу ППО.

Близько п’ятої ранку у Повітряних силах ЗСУ заявили про нову групу дронів в акваторії Чорного моря – у напрямку південних районів Одеської області.

«Рухаються тим же маршрутом, що й попередні», – зазначили військові. Крім того, повідомлялось про групу ударних дронів у Кілійському районі.

«Ізмаїл - у вашому напрямку ударні БПЛА, ще дещо в Кілійському районі. Ізмаїл – перебуваєте в укриттях!», – закликали військові близько 05:20.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.