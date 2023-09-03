«Днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося» – ГУР вперше показало російського пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії», у якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації під кодовою назвою «Синиця».



Як стверджує ГУР, льотчик – Максим Кузьмінов, він служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.



«Я зв’язався з представниками воєнної розвідки. Пояснив їм свою ситуацію. Запропонували такий варіант – давай ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили всі ці деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт. Я зрозумів, що я є поруч з кордоном, тобто я передав свої дані про місце перебування, сказав, що давайте спробуємо. І вже остаточно ухвалили рішення. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. В принципі ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що зі мною сталося. Приземлився, мене зустріли», – розповів чоловік, якого в оприлюдненому фільмі протитрували як Максим Кузьмінов.

Чоловік розповів, що він це зробив через небажання бути причетним до воєнних злочинів.



«Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам», – розповів він.

Після появи в мережі ще анонсу фільму «Збиті льотчики Росії» розслідувачі російського видання «Агентство» дійшли висновку, що льотчиком у фільмі (на той момент його прізвище та ім’я не були вказані), ймовірно, є Максим Кузьмінов.

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Російський блогер Fighterbomber 23 серпня повідомив про російський вертоліт Мі-8, який декілька тижнів тому нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування – можливо це була «радіогра», можливо відмова навігації.

У ГУР 23 серпня підтвердили, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно».

Керівник ГУР назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.